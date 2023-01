Francia e Germania tentano di riavviare il motore all’Europa (senza l’Italia)

Quando Olaf Scholz è sceso dalla sua limousine di stato a Parigi, Emmanuel Macron lo ha fatto entrare di nascosto in una tenda bianca che era stata allestita per la riunione del governo franco-tedesco nel cortile principale del Palazzo dell’Eliseo. Il Cancelliere e il Presidente hanno esaminato esempi di cooperazione industriale tra i due Paesi: un progetto sull’idrogeno di Siemens e Air Liquide , il modello di drone sviluppato da Airbus per il futuro sistema di combattimento aereo FCAS, un motore a razzo del Gruppo Ariane.

La politica industriale è stata una delle questioni chiave del Consiglio dei ministri franco-tedesco di domenica. Hanno anche discusso di come l’UE dovrebbe rispondere ai sussidi statunitensi per le tecnologie verdi, che avevano sollevato preoccupazioni in Europa per l’offshoring e la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, la posizione comune non ha raggiunto quanto auspicato dai francesi.

Nella dichiarazione finale, Berlino e Parigi hanno chiesto “un’azione europea rapida e ambiziosa” che garantisca “competitività e resilienza” dell’industria europea e allo stesso tempo garantisca “condizioni di concorrenza eque tra gli Stati membri dell’UE”. Tuttavia, il testo rimane vago.

Si parla di “procedure semplificate e accelerate per gli aiuti di Stato”. Inoltre, devono essere garantiti “finanziamenti sufficienti”, per i quali vanno utilizzati “i mezzi finanziari e gli strumenti disponibili” nell’UE. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe “fornire finanziamenti a rischio più elevato per l’imprenditorialità e l’innovazione”, afferma la dichiarazione.

Il governo francese aveva elaborato alcune idee di vasta portata prima dell’incontro, tra cui nuovi finanziamenti europei per sostenere l’industria europea. Tuttavia, questo punto ha incontrato resistenza , in particolare nel Ministero federale delle finanze guidato dal FDP. Lì si temono nuovi debiti congiunti nell’UE. Parigi aveva anche promosso gli obiettivi di produzione europea nelle industrie strategiche e la preferenza per le aziende europee negli appalti pubblici.

Scholz si aspetta un accordo nei prossimi mesi

In una conferenza stampa congiunta con Scholz, Macron ha affermato di vedere comunque una “vera convergenza” tra Francia e Germania in risposta ai sussidi dell’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti. Ora si tratta di trovare “buoni meccanismi di finanziamento europei” che siano “il più semplici possibile” da richiamare per l’economia e che abbiano una portata paragonabile agli aiuti di Stato negli USA.

“Dobbiamo assicurarci che noi, come Unione europea, non siamo trattati peggio dei nostri vicini immediati Canada e Messico”. Il cancelliere Olaf Scholz

Scholz ha affermato che è necessario formulare una risposta europea all’IRA. “Dobbiamo assicurarci che noi, come UE, non siamo trattati peggio dei nostri immediati vicini Canada e Messico”. Il Cancelliere ha espresso la sua fiducia che un accordo con gli Stati Uniti su questo argomento sarà possibile nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, dovrebbero essere modificate le regole “troppo burocratiche” per la promozione delle imprese nell’UE.

Dopo la cancellazione dell’ultimo minuto da parte del Consiglio dei ministri in autunno, che ha messo in luce le tensioni franco-tedesche, domenica Berlino e Parigi hanno cercato di raggiungere l’unità. Il bisogno di armonia era grande anche perché Scholz e Macron si sono incontrati con i rispettivi ministri nel 60° anniversario del Trattato dell’Eliseo. L’accordo una volta ha creato le basi per strette relazioni franco-tedesche.

Nella dichiarazione finale, Germania e Francia si sono impegnate a rafforzare “i nostri legami in tutti i settori” , soprattutto sullo sfondo della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Ciò include il “rafforzamento delle capacità di difesa europee” con i progetti di armamento franco-tedeschi.

Dopo l’accordo sulla prossima fase del progetto per il sistema aeronautico FCAS, ora devono essere compiuti progressi anche sul sistema di combattimento terrestre MGCS con il carro armato del futuro. “Oltre ai grandi progetti di armamento, concordiamo di intensificare il lavoro congiunto nelle aree del cyber e dello spazio”, ha affermato.

Nel settore energetico, entrambi i Paesi si sono impegnati a “investire di più nelle tecnologie del futuro, in particolare nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio”. I governi vogliono collaborare più strettamente sull’energia eolica, in particolare “per rendere il potenziale eolico offshore del Mare del Nord una pietra angolare per prezzi competitivi dell’elettricità e per la produzione di idrogeno”.

Allo stesso tempo, la dichiarazione finale sottolinea il “rispetto del principio di neutralità tecnologica” e il “riconoscimento delle differenze tra le nostre rispettive produzioni energetiche nazionali” – un riferimento alle differenze nella gestione dell’energia nucleare, che la Francia vuole espandere. Un gruppo di lavoro deve chiarire come, nonostante queste differenze, si possa trovare una strategia comune per la produzione di idrogeno. La Germania sarà inoltre collegata al previsto gasdotto dell’idrogeno dalla Spagna attraverso il Mediterraneo alla Francia.

L’Europa agisca con maggiore fiducia in se stessa

Alla cerimonia per l’anniversario del Trattato dell’Eliseo all’Università della Sorbona, alla quale hanno partecipato anche membri del Bundestag e dell’Assemblea nazionale francese, Scholz ha sottolineato l’importanza franco-tedesca per l’UE. Insieme, entrambi i paesi sono una “macchina del compromesso”, ha affermato. Nel suo discorso, Macron ha detto che Germania e Francia devono essere “pionieri per una nuova fondazione dell’Europa”, che deve coinvolgere più sovranità in materia di energia e difesa, nonché “innovazione e tecnologie del futuro”.

Il cancelliere e il presidente hanno chiesto che gli europei appaiano più sicuri di sé nel mondo. Entrambi hanno anche ribadito il loro sostegno all’Ucraina contro gli aggressori russi. “L’imperialismo di Putin non vincerà”, ha detto Scholz. “Continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo e in modo completo necessario”.

Tuttavia, il cancelliere non ha menzionato la richiesta degli ucraini di fornire loro i principali carri armati Leopard 2, a cui Berlino finora non ha risposto. Alla conferenza stampa, Scholz ha solo detto che il governo federale voleva agire “in stretto coordinamento” con i suoi alleati.

Gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno deciso venerdì di consegnare armi di grandi dimensioni. Tuttavia, non è stato possibile chiarire se e quali paesi forniscano carri armati. Scholz vuole anche che gli Stati Uniti prendano parte a una simile mossa. Finora si sono rifiutati di consegnare i loro principali carri armati Abrams all’Ucraina. Ciò aumenta la pressione sulla Germania per spianare la strada alle consegne di Leopard.

La Francia sta attualmente valutando la consegna dei principali carri armati Leclerc, l’equivalente francese del Leopard 2. “Niente è impossibile”, ha detto Macron quando gli è stato chiesto se avrebbe acconsentito alla richiesta dell’Ucraina. Anche il suo governo si coordinerà strettamente con gli alleati, “e poi si vedrà nei prossimi giorni e settimane”.