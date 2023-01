Zelensky: non ci sarà la Terza Guerra Mondiale

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso in video alla cerimonia degli 80esimi Golden Globes per condividere un messaggio. Il leader ha dichiarato che il suo Paese ha intenzione di fermare la Russia, evitando così la Terza Guerra Mondiale.

“La prima guerra mondiale ha causato milioni di vittime. La Seconda guerra mondiale ne ha causate decine di milioni… Non è una trilogia”, ha osservato Zelensky, che ha poi aggiunto di sperare che il mondo “libero” si schieri a sostegno di Kiev.

I commenti del presidente sono arrivati poco dopo aver affermato che la Russia stava radunando le forze per un’altra escalation.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo discorso pubblico, ha affermato che il “mondo libero” ha tutto il necessario per aiutare l’Ucraina contro la Russia, sottolineando l’importanza di porre fine al conflitto che dura da un anno.

“È ancora più importante ora che la Russia sta radunando le forze per un’altra escalation”, ha affermato Zelensky, mettendo in guardia sulla situazione sul campo di battaglia, in particolare nella regione di Donetsk. “Insieme ai nostri partner, dobbiamo fare, e stiamo facendo, tutto il possibile per far capire ai padroni della Russia che nessuna escalation li aiuterà”, ha dichiarato il leader.

Zelensky ha detto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel che è importante che l’UE mantenga il suo incrollabile sostegno a Kiev. Ed è per questo che il sostegno finanziario è stato uno dei temi principali della mia conversazione con Charles Michel”, ha concluso.