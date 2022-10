Elezioni USA, democratici e repubblicani si odiano a vicenda

L’80% dei democratici e dei repubblicani ritiene che l’opposizione politica rappresenti una minaccia che, se non viene fermata, distruggerà l’America come la conosciamo.

A meno di tre settimane dal giorno delle elezioni, l’interesse degli elettori ha raggiunto il massimo storico per un’elezione di metà mandato, con la maggioranza degli elettori registrati che dichiara che questa elezione è “più importante” per loro rispetto alle precedenti elezioni di metà mandato.

Inoltre, l’80% dei democratici e dei repubblicani ritiene che l’opposizione politica rappresenti una minaccia che, se non viene fermata, distruggerà l’America così come la conosciamo.

E due terzi degli elettori democratici e repubblicani affidabili affermano che continuerebbero a sostenere il candidato politico del loro partito, anche se questa persona avesse una mancanza morale non coerente con i loro valori.

Questi sono alcuni dei principali risultati di un nuovo sondaggio nazionale di NBC News, che mostra una competizione competitiva per novembre e offre segnali positivi per entrambi i partiti.

Per i Democratici, l’indice di gradimento del Presidente Joe Biden rimane stabile al 45%, mentre le preferenze per il Congresso continuano a essere relativamente omogenee (con il 47% degli elettori registrati che preferisce che i Democratici controllino il Congresso, contro il 46% che vuole i Repubblicani al comando) e le “minacce alla democrazia” sono il problemsondaggia numero 1 degli elettori per il terzo sondaggio consecutivo di NBC News.

Per i repubblicani, i segnali positivi sono che l’approvazione di Biden tra gli indipendenti e gli elettori degli swing-state è tra i 30 e i 40 anni, che il Partito Repubblicano detiene ancora una volta il vantaggio dell’entusiasmo e che i repubblicani sono in testa nelle preferenze per il Congresso tra il gruppo più ristretto di probabili elettori, 48% a 47%, anche se ciò rientra nel margine di errore del sondaggio.

Tuttavia, al di là dei numeri della corsa e dell’elevato interesse per le elezioni, ciò che spicca nel sondaggio è la rabbia bipartisan degli elettori democratici e repubblicani quando viene chiesto loro quale messaggio vorrebbero inviare con il loro voto.