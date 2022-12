Come evitare la Terza Guerra Mondiale

di Henry Kissinger

La prima guerra mondiale fu una sorta di suicidio culturale che distrusse l’eminenza dell’Europa. I leader europei hanno camminato nel sonno – secondo l’espressione dello storico Christopher Clark – in un conflitto in cui nessuno di loro sarebbe entrato se avesse previsto il mondo alla fine della guerra nel 1918. Nei decenni precedenti, avevano espresso le loro rivalità creando due serie di alleanze le cui strategie erano state collegate dai rispettivi programmi di mobilitazione. Di conseguenza, nel 1914, l’assassinio del principe ereditario austriaco a Sarajevo, in Bosnia, da parte di un nazionalista serbo, fu lasciato degenerare in una guerra generale che iniziò quando la Germania mise in atto il suo piano universale per sconfiggere la Francia attaccando il Belgio neutrale all’altro capo dell’Europa.

>>> Terza Guerra Mondiale

Le nazioni europee, non conoscendo a sufficienza il modo in cui la tecnologia aveva potenziato le rispettive forze militari, procedettero a infliggersi reciprocamente devastazioni senza precedenti. Nell’agosto del 1916, dopo due anni di guerra e milioni di vittime, i principali combattenti occidentali (Gran Bretagna, Francia e Germania) cominciarono a esplorare le prospettive per porre fine alla carneficina. A est, i rivali Austria e Russia avevano lanciato segnali analoghi. Poiché nessun compromesso concepibile poteva giustificare i sacrifici già sostenuti e poiché nessuno voleva dare un’impressione di debolezza, i vari leader esitarono ad avviare un processo di pace formale. Per questo motivo cercarono la mediazione americana. Le esplorazioni del colonnello Edward House, emissario personale del presidente Woodrow Wilson, rivelarono che una pace basata sullo status quo ante modificato era a portata di mano. Tuttavia, Wilson, pur essendo disposto e alla fine desideroso di intraprendere la mediazione, rimandò fino a dopo le elezioni presidenziali di novembre. A quel punto l’offensiva britannica della Somme e quella tedesca di Verdun avevano aggiunto altri due milioni di vittime.

Secondo le parole di Philip Zelikow, la diplomazia divenne la strada meno battuta. La Grande Guerra si protrasse per altri due anni e fece altri milioni di vittime, danneggiando irrimediabilmente gli equilibri europei. La Germania e la Russia furono sconvolte dalla rivoluzione; lo Stato austro-ungarico scomparve dalla carta geografica. La Francia era stata dissanguata. La Gran Bretagna aveva sacrificato una parte significativa della sua giovane generazione e delle sue capacità economiche alle esigenze della vittoria. Il punitivo Trattato di Versailles che concluse la guerra si dimostrò molto più fragile della struttura che sostituì.

Il mondo si trova oggi a un punto di svolta analogo in Ucraina, mentre l’inverno impone una pausa alle operazioni militari su larga scala? Ho ripetutamente espresso il mio sostegno allo sforzo militare degli alleati per contrastare l’aggressione della Russia in Ucraina. Ma si sta avvicinando il momento di costruire sui cambiamenti strategici che sono già stati realizzati e di integrarli in una nuova struttura per raggiungere la pace attraverso i negoziati.

Per la prima volta nella storia moderna, l’Ucraina è diventata uno Stato importante dell’Europa centrale. Aiutata dai suoi alleati e ispirata dal suo Presidente, Volodymyr Zelensky, l’Ucraina ha messo in difficoltà le forze convenzionali russe che sovrastano l’Europa dalla seconda guerra mondiale. E il sistema internazionale – compresa la Cina – si sta opponendo alla minaccia o all’uso delle armi nucleari da parte della Russia.

Questo processo ha messo in secondo piano le questioni iniziali riguardanti l’adesione dell’Ucraina alla Nato. L’Ucraina ha acquisito uno degli eserciti terrestri più grandi ed efficaci d’Europa, equipaggiato dall’America e dai suoi alleati. Un processo di pace dovrebbe legare l’Ucraina alla Nato, per quanto espresso. L’alternativa della neutralità non ha più senso, soprattutto dopo l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Per questo motivo, lo scorso maggio, ho raccomandato di stabilire una linea di cessate il fuoco lungo i confini esistenti dove la guerra è iniziata il 24 febbraio. Da lì la Russia avrebbe ceduto le sue conquiste, ma non il territorio che ha occupato quasi un decennio fa, compresa la Crimea. Questo territorio potrebbe essere oggetto di un negoziato dopo il cessate il fuoco.

Se la linea di demarcazione prebellica tra Ucraina e Russia non può essere raggiunta né con i combattimenti né con i negoziati, si potrebbe ricorrere al principio di autodeterminazione. I referendum sull’autodeterminazione, controllati a livello internazionale, potrebbero essere applicati a territori particolarmente divisivi che sono passati di mano ripetutamente nel corso dei secoli.

L’obiettivo di un processo di pace sarebbe duplice: confermare la libertà dell’Ucraina e definire una nuova struttura internazionale, soprattutto per l’Europa centrale e orientale. Alla fine la Russia dovrebbe trovare un posto in questo ordine.

Il risultato preferito da alcuni è una Russia resa impotente dalla guerra. Non sono d’accordo. Nonostante la sua propensione alla violenza, la Russia ha dato contributi decisivi all’equilibrio globale e all’equilibrio di potere per oltre mezzo millennio. Il suo ruolo storico non dovrebbe essere sminuito. Le battute d’arresto militari della Russia non hanno eliminato la sua portata nucleare globale, che le consente di minacciare un’escalation in Ucraina. Anche se questa capacità è diminuita, la dissoluzione della Russia o la distruzione della sua capacità di politica strategica potrebbero trasformare il suo territorio, che comprende 11 fusi orari, in un vuoto contestato. Le sue società in competizione potrebbero decidere di risolvere le loro dispute con la violenza. Altri Paesi potrebbero cercare di espandere le loro rivendicazioni con la forza. Tutti questi pericoli sarebbero aggravati dalla presenza di migliaia di armi nucleari che fanno della Russia una delle due maggiori potenze nucleari del mondo.

Mentre i leader mondiali si sforzano di porre fine alla guerra in cui due potenze nucleari si contendono un Paese armato convenzionalmente, dovrebbero anche riflettere sull’impatto che l’incipiente alta tecnologia e l’intelligenza artificiale avranno su questo conflitto e sulla strategia a lungo termine. Esistono già armi auto-nomiche, in grado di definire, valutare e colpire le minacce percepite e quindi in grado di iniziare la propria guerra.

Una volta che la linea di demarcazione di questo regno sarà superata e l’alta tecnologia diventerà un armamento standard – e i computer diventeranno i principali esecutori della strategia – il mondo si troverà in una condizione per la quale non ha ancora un concetto stabilito. Come possono i leader esercitare il controllo quando i computer prescrivono istruzioni strategiche su una scala e in un modo che limita e minaccia intrinsecamente il contributo umano? Come si può preservare la civiltà in un tale vortice di informazioni, percezioni e capacità distruttive contrastanti?

Non esiste ancora una teoria per questo mondo incombente e gli sforzi consultivi su questo tema non si sono ancora evoluti, forse perché negoziati significativi potrebbero rivelare nuove scoperte e la rivelazione stessa costituisce un rischio per il futuro. Superare la disgiunzione tra la tecnologia avanzata e il concetto di strategie per controllarla, o anche solo per comprenderne tutte le implicazioni, è oggi una questione importante quanto il cambiamento climatico, e richiede leader con una padronanza sia della tecnologia che della storia.

La ricerca della pace e dell’ordine ha due componenti che a volte vengono considerate contraddittorie: il perseguimento di elementi di sicurezza e l’esigenza di atti di riconciliazione. Se non riusciamo a raggiungere entrambe le cose, non saremo in grado di raggiungere nessuna delle due. La strada della diplomazia può apparire complicata e frustrante. Ma per percorrerla occorrono sia la visione che il coraggio di intraprendere il viaggio.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato con il titolo How to avoid another world war da The Spectator, che ringraziamo.