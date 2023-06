Stati Uniti, impero del debito destinato al collasso

di Pepe Escobar

La tesi principale del Prof. Michael Hudson è assolutamente devastante: si propone di dimostrare che le pratiche economico/finanziarie nell’antica Grecia e a Roma – i pilastri della civiltà occidentale – preparano il terreno per ciò che sta accadendo oggi sotto i nostri occhi: un impero ridotto a un’economia di rendita, che crolla dall’interno.

E questo ci porta al denominatore comune in ogni singolo sistema finanziario occidentale: è tutta una questione di debito, che inevitabilmente cresce con l’interesse composto.

Sì, c’è il problema: prima della Grecia e di Roma, abbiamo avuto quasi 3000 anni di civiltà in tutta l’Asia occidentale che facevano esattamente l’opposto.

Tutti questi regni conoscevano l’importanza di cancellare i debiti. Altrimenti i loro sudditi cadrebbero in schiavitù; perdere la loro terra a causa di un gruppo di creditori pignorati; e questi di solito cercherebbero di rovesciare il potere dominante.

Aristotele lo inquadrò sinteticamente:

“Sotto la democrazia, i creditori iniziano a fare prestiti e i debitori non possono pagare e i creditori ottengono sempre più denaro, e finiscono per trasformare una democrazia in un’oligarchia, e quindi l’oligarchia diventa ereditaria, e hai un’aristocrazia”.

Il prof. Hudson spiega in modo tagliente cosa succede quando i creditori prendono il sopravvento e “riducono in schiavitù tutto il resto dell’economia”: è quella che oggi si chiama “austerità” o “deflazione da debito”.

Quindi “quello che sta accadendo oggi nella crisi bancaria è che i debiti crescono più velocemente di quanto l’economia possa pagare. E così, quando finalmente i tassi di interesse iniziarono ad essere alzati dalla Federal Reserve, ciò causò una crisi per le banche”.

Il prof. Hudson propone anche una formulazione ampliata:

“L’emergere di oligarchie finanziarie e proprietarie terriere ha reso permanenti la servitù per debiti e la schiavitù, supportata da una filosofia legale e sociale a favore dei creditori che distingue la civiltà occidentale da ciò che l’ha preceduta. Oggi si chiamerebbe neoliberismo”.

Quindi si propone di spiegare, in modo estremamente dettagliato, come questo stato di cose si sia consolidato nell’antichità nel corso di oltre 5 secoli. Si possono sentire gli echi contemporanei di “repressione violenta delle rivolte popolari” e “assassinio mirato di leader” che cercano di cancellare i debiti e “ridistribuire la terra ai piccoli proprietari che l’hanno persa a favore dei grandi proprietari terrieri”.

Il verdetto è spietato: “Ciò che ha impoverito la popolazione dell’Impero Romano” ha lasciato in eredità al mondo moderno un “corpo di principi legali basato sul creditore”.

Oligarchie predatorie e “dispotismo orientale”

Il professor Hudson sviluppa una critica devastante della “filosofia darwinista sociale del determinismo economico”: una “prospettiva autocelebrativa” ha portato alle “odierne istituzioni dell’individualismo e della sicurezza del credito e dei contratti di proprietà (favorendo le pretese dei creditori rispetto ai debitori e i diritti dei proprietari terrieri rispetto ai quelli degli inquilini) essendo riconducibili all’antichità classica come “sviluppi evolutivi positivi, allontanando la civiltà dal ‘dispotismo orientale’”.

Tutto ciò è un mito. La realtà era una storia completamente diversa, con le oligarchie estremamente predatorie di Roma che intrapresero “cinque secoli di guerra per privare le popolazioni della libertà, bloccando l’opposizione popolare alle dure leggi a favore dei creditori e il monopolio della terra in latifondi”.

Così Roma si comportò di fatto come uno “stato fallito”, con “generali, governatori, esattori, usurai e mendicanti di tappeti” che spremevano argento e oro “sotto forma di bottino militare, tributo e usura dall’Asia Minore, Grecia e Egitto.” Eppure questo approccio romano alla terra desolata è stato generosamente descritto nell’occidente moderno come portare una missione civilizzatrice in stile francese ai barbari, mentre trasportava il proverbiale fardello dell’uomo bianco.

Il prof. Hudson mostra come le economie greca e romana in realtà “finirono nell’austerità e crollarono dopo aver privatizzato il credito e la terra nelle mani di oligarchie rentier”. Suona un campanello – per noi contemporanei?

Probabilmente il nesso centrale della sua argomentazione è qui:

“Il diritto dei contratti di Roma ha stabilito il principio fondamentale della filosofia giuridica occidentale che attribuisce priorità alle pretese dei creditori rispetto alla proprietà dei debitori – eufemizzato oggi come ‘sicurezza dei diritti di proprietà’. La spesa pubblica per il benessere sociale è stata ridotta al minimo – ciò che l’ideologia politica odierna chiama lasciare le cose al ‘mercato’. Era un mercato che manteneva i cittadini di Roma e del suo Impero dipendenti per i bisogni primari da ricchi mecenati e prestatori di denaro – e per il pane e i circhi, dal sussidio pubblico e dai giochi pagati dai candidati politici, che spesso si facevano prestare da ricchi oligarchi per finanziare le loro campagne”.

Qualsiasi somiglianza con l’attuale sistema guidato dall’egemone non è una mera coincidenza.

Hudson:

“Queste idee, politiche e principi pro-rentier sono quelli che il mondo occidentalizzato di oggi sta seguendo. Questo è ciò che rende la storia romana così rilevante per le economie odierne che soffrono simili tensioni economiche e politiche”.

Il Prof. Hudson ci ricorda che gli stessi storici di Roma – Livio, Sallustio, Appiano, Plutarco, Dionigi di Alicarnasso, tra gli altri – “hanno sottolineato la sottomissione dei cittadini alla schiavitù per debiti”. Anche l’Oracolo di Delfi in Grecia, così come poeti e filosofi, metteva in guardia contro l’avidità dei creditori. Socrate e gli stoici hanno avvertito che “la dipendenza dalla ricchezza e il suo amore per il denaro erano la principale minaccia all’armonia sociale e quindi alla società”.

E questo ci porta a come questa critica sia stata completamente cancellata dalla storiografia occidentale.

“Pochissimi classicisti”, osserva Hudson, seguono gli stessi storici di Roma che descrivono come queste lotte per il debito e l’accaparramento delle terre fossero “principalmente responsabili del declino e della caduta della Repubblica”.

Hudson ci ricorda anche che i barbari erano sempre alle porte dell’Impero: Roma, infatti, era “indebolita dall’interno”, da “secoli dopo secoli di eccessi oligarchici”.

Quindi questa è la lezione che tutti dovremmo trarre dalla Grecia e da Roma: le oligarchie di creditori “cercano di monopolizzare il reddito e la terra in modi predatori e arrestare la prosperità e la crescita”.

Plutarco era già coinvolto:

“L’avidità dei creditori non porta loro né godimento né profitto e rovina coloro a cui fanno torto. Non coltivano i campi che prendono dai loro debitori, né abitano nelle loro case dopo averli sfrattati”.

Attenzione alla pleonessia

Sarebbe impossibile esaminare a fondo tante offerte preziose come la giada che arricchiscono costantemente la narrazione principale. Qui ci sono solo alcune pepite (e ce ne saranno altre: il Prof. Hudson mi ha detto: “Sto lavorando al sequel ora, riprendendo con le crociate.”)

Il Prof. Hudson ci ricorda come il denaro conta, il debito e gli interessi arrivarono nell’Egeo e nel Mediterraneo dall’Asia occidentale, da parte di commercianti dalla Siria e dal Levante, intorno all’VIII secolo a.C. , capi greci e italiani, signori della guerra e quelli che alcuni classicisti hanno chiamato mafiosi [a proposito, studiosi nordeuropei, non italiani] hanno imposto la proprietà terriera assenteista al lavoro dipendente.

Questa polarizzazione economica continuava a peggiorare costantemente. Solone cancellò i debiti ad Atene alla fine del VI secolo, ma non vi fu alcuna ridistribuzione della terra. Le riserve monetarie di Atene provenivano principalmente dalle miniere d’argento, che costruirono la marina militare che sconfisse i persiani a Salamina. Pericle potrebbe aver rafforzato la democrazia, ma la movimentata sconfitta subita da Sparta nella guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) aprì le porte a una pesante oligarchia dipendente dal debito.

Tutti noi che abbiamo studiato Platone e Aristotele all’università ricorderemo come hanno inquadrato l’intero problema nel contesto della pleonessia (“dipendenza dalla ricchezza”) – che porta inevitabilmente a pratiche predatorie e “socialmente dannose”. Nella Repubblica di Platone, Socrate propone che solo i dirigenti non ricchi dovrebbero essere nominati per governare la società, in modo che non siano ostaggi dell’arroganza e dell’avidità.

Il problema con Roma è che non sono sopravvissute narrazioni scritte. Le storie standard sono state scritte solo dopo il crollo della Repubblica. La seconda guerra punica contro Cartagine (218-201 a.C.) è particolarmente intrigante, considerando le sue sfumature contemporanee del Pentagono: il prof. Hudson ci ricorda come gli appaltatori militari si impegnarono in frodi su larga scala e impedirono ferocemente al Senato di perseguirli.

Il Prof. Hudson mostra come quella “divenne anche un’occasione per dotare le famiglie più ricche di terreni pubblici quando lo Stato di Roma trattò le loro donazioni apparentemente patriottiche di gioielli e denaro per aiutare lo sforzo bellico come debiti pubblici retroattivi soggetti a rimborso”.

Dopo che Roma ha sconfitto Cartagine, il gruppo sfarzoso ha voluto indietro i propri soldi. Ma l’unico bene rimasto allo stato erano i terreni in Campania, a sud di Roma. Le famiglie benestanti hanno fatto pressioni sul Senato e si sono inghiottite l’intero lotto.

Con Cesare, quella era l’ultima possibilità per le classi lavoratrici di ottenere un accordo equo. Nella prima metà del I secolo a.C. promosse una legge fallimentare, svalutando i debiti. Ma non c’è stata una diffusa cancellazione del debito. Il fatto che Cesare fosse così moderato non ha impedito agli oligarchi del Senato di punirlo, “temendo che potesse usare la sua popolarità per ‘cercare la regalità’” e intraprendere riforme molto più popolari.

Dopo il trionfo di Ottaviano e la sua designazione da parte del Senato come Principe e Augusto nel 27 a.C., il Senato divenne solo un’élite cerimoniale. Il professor Hudson lo riassume in una frase: “L’Impero d’Occidente è crollato quando non c’era più terra da prendere e non c’erano più lingotti monetari da saccheggiare”. Ancora una volta, ci si dovrebbe sentire liberi di tracciare parallelismi con l’attuale situazione della nazione Egemone.

È ora di “elevare tutto il lavoro”

In uno dei nostri scambi di e-mail immensamente coinvolgenti, il Prof. Hudson ha osservato come “ha avuto un immediato pensiero” a un parallelo al 1848 . Ho scritto sul giornale economico russo Vedomosti: “Dopotutto, quella si è rivelata una rivoluzione borghese limitata. Era contro la classe dei proprietari terrieri e dei banchieri, ma era ben lungi dall’essere a favore dei lavoratori. Il grande atto rivoluzionario del capitalismo industriale è stato davvero quello di liberare le economie dall’eredità feudale della proprietà terriera assenteista e delle banche predatorie, ma anch’essa si è ritirata quando le classi dei redditieri sono tornate sotto il capitalismo finanziario.

E questo ci porta a quello che considera “il grande banco di prova per la scissione di oggi”:

“Se si tratta semplicemente per i paesi di liberarsi dal controllo USA/NATO delle loro risorse naturali e infrastrutture – cosa che può essere fatta tassando la rendita delle risorse naturali (tassando così la fuga di capitali da parte di investitori stranieri che hanno privatizzato le loro risorse naturali). La grande prova sarà se i paesi della nuova maggioranza globale cercheranno di elevare tutti i lavoratori, come mira a fare il socialismo cinese”.

Non c’è da meravigliarsi che il “socialismo con caratteristiche cinesi” spaventi l’oligarchia dei creditori egemonici al punto che rischia persino una guerra calda. Quello che è certo è che la strada verso la sovranità, attraverso il Sud del mondo, dovrà essere rivoluzionaria:

“L’indipendenza dal controllo degli Stati Uniti sono le riforme del Trattato di Westfalia del 1648 – la dottrina della non interferenza negli affari degli altri stati. Una tassa sull’affitto è un elemento chiave dell’indipendenza: le riforme fiscali del 1848. Quando avverrà il moderno 1917?”

Lasciamo che Platone e Aristotele intervengano: non appena umanamente possibile.