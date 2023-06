Nuove prove e informazioni su Hunter Biden

di Jonathan Turley

Nel 2018, il mondo di Hunter Biden stava crollando.

Il New York Times aveva pubblicato una storia su uno dei suoi loschi affari con i cinesi e suo padre, allora vicepresidente, fu trascinato nel vortice.

Sembra che Hunter fosse in caduta libera e, secondo quanto riferito, suo zio Jim Biden lo ha contattato con messaggi – appena scoperti – per offrirgli un “porto sicuro”.

Lo scambio è uno spaccato del disastro causato dal rampollo di una delle famiglie più potenti del paese.

Tuttavia, è anche uno spaccato di un mondo di spaccio di influenze in cui milioni sono semplicemente evaporati nelle casse della famiglia Biden.

A prima vista, i messaggi sembrano contraddire le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden sullo spaccio di influenza straniera utilizzato per finanziare lo stile di vita autodistruttivo e contrassegnato dall’uso di droga di Hunter.

La storia del Times ha causato il panico nella famiglia Biden.

Nonostante i media ampiamente favorevoli, i Biden sono noti da tempo per lo spaccio di influenze.

Jim Biden è stato ripetutamente criticato per aver commercializzato l’accesso a suo fratello nelle presentazioni ai clienti.

Hunter sapeva che la storia del Times era solo la punta di un iceberg.

C’erano accordi in tutto il mondo con figure straniere per un valore di milioni di dollari e alcune di queste figure avevano stretti legami con l’intelligence di vari regimi stranieri.

Come rivelato di recente dal Comitato di supervisione della Camera, i Biden hanno costruito un labirinto di società e conti per trasferire i milioni provenienti da questi accordi a una varietà di membri della famiglia, compresi i nipoti.

Caduta libera

Tuttavia, Joe Biden ha ripetutamente affermato, come candidato presidenziale e come presidente, di non essere a conoscenza di alcun rapporto estero di suo figlio.

Quelle smentite ora appaiono palesemente false.

Il laptop include immagini e appuntamenti dei soci d’affari stranieri di Hunter con Joe Biden.

Include anche una registrazione relativa a un rapporto del Times del 12 dicembre 2018, che descrive in dettaglio i rapporti di Hunter con Ye Jianming, il capo della CEFC China Energy Company.

In seguito Ye sarebbe stato arrestato per corruzione.

Mentre i collaboratori di Biden facevano pressioni sul il Times per cambiare aspetti della storia, Joe Biden ha chiamato per riferire sui risultati.

Nel suo messaggio, Biden conclude la sua telefonata a Hunter con l’affermazione: “Penso che tu sia a posto. E comunque se ne hai la possibilità, chiamami, ti amo”.

I nuovi messaggi indicano che i Biden erano preoccupati che Hunter fosse in caduta libera poiché questi rapporti stavano diventando conosciuti e le entrate stavano diminuendo.

Sembra che Jim Biden si sia affrettato a convincere Hunter a risolvere il problema con la famiglia.

Gli assicura che possono trovargli “un porto sicuro” e che “posso lavorare con tuo padre da solo!”

Hunter in precedenza si era lamentato del fatto che stava dando fino alla metà dei suoi proventi a suo padre e ora doveva affrontando enormi richieste finanziarie.

Sembra che abbia tagliato fuori la famiglia.

Questo è uno sviluppo pericoloso per un uomo che ha avuto una lunga lotta con droghe e alcol.

Hunter ha sperperato una fortuna in narcotici e donne, comprese le accuse secondo cui potrebbe aver usato una carta di credito condivisa con suo padre per pagare prostitute.

Sia Joe che Jim Biden hanno contattato Hunter per assicurargli che era “a posto” e che c’era un “porto sicuro”.

Tuttavia, Jim lo ha spinto a rimanere in contatto: “Non riesco a trovarti, credici o no, ho cercato. Io ho guidato da Hallie, tuo padre. Ti ho chiamato e ti ho mandato messaggi. . . Voglio aiutarti, tutti gli accordi sono ancora validi.

Mettendo da parte il genuino desiderio di proteggere un membro della famiglia con una storia di abuso di droghe, l’imprevedibile Hunter rappresentava una minaccia per l’intera famiglia. Hunter in preda al panico minacciava più dell’armonia familiare. Milioni di dollari che venivano generati in paesi come Ucraina, Romania, Russia e Cina.

I messaggi mostrano che Hunter stava perdendo il controllo e aveva bisogno di soldi in fretta, molti soldi. Ha detto a Jim Biden che non poteva nemmeno permettersi “cibo e benzina”, compresi gli alimenti mensili alla sua ex moglie Kathleen Buhle.

Racconta come al presidente Biden è stato detto che “si trovava in una vera zona di pericolo”.

Corruzione classica

Questi messaggi evidenziano un altro fatto scomodo: Hunter non era certo una figura che generasse fiducia o denaro. Nel 2018, era un disastro totale proprio nel momento in cui personaggi stranieri gli stavano incanalando denaro.

Era chiaramente poco comunicativo con la sua famiglia e continuava a sifonare denaro.

In precedenza si era lamentato del fatto che i russi avevano materiale ricattatorio su di lui. Era un pericolo non solo per se stesso.

Nel suo ultimo libro, Hunter ammette di essere un drogato di crack e alcolizzato: “bere un litro di vodka al giorno da solo in una stanza è assolutamente, completamente debilitante” così come “fumare crack tutto il giorno”.

Date queste ammissioni, perché così tanti personaggi stranieri si sono affrettati a dare milioni a quest’uomo portato alla demolizione?

Non solo non aveva esperienza in settori come l’energia o l’estrazione dalle miniere, ma era a malapena in grado di funzionare, secondo il suo stesso racconto.

La risposta sembra abbondantemente chiara.

Era la classica corruzione. In effetti, lo spaccio di influenze è stato a lungo la forma di corruzione preferita a Washington.

Tuttavia, questi ultimi messaggi aggiungono un elemento particolarmente triste a questo scandalo.

Joe e Jim Biden stavano sostenendo un uomo che era a malapena in grado di sopravvivere.

Tuttavia, Hunter era ancora il canale per far arrivare presunti milioni in denaro straniero.

Era lo spartifuoco tra i soldi e qualsiasi scandalo.

Ciò è stato reso evidente in una recente e rara intervista; Stephanie Ruhle di MSNBC ha delicatamente affrontato gli scandali che coinvolgono Hunter sottolineando che si tratta di una questione “personale” e assicurando al presidente (e ai telespettatori) che le accuse ancora sconosciute non comportano “nessun legame con lei (il presidente)”.

Hunter assomiglia sempre più all’imputato designato dei Biden; il peccatore che potrebbe esserne accusato di uno per la squadra sotto forma di un paio di tassazioni.

Eppure, anche adesso, per usare le parole di Jim Biden, “Questo può funzionare”.

Il nuovo “porto sicuro” di Hunter potrebbe essere un atto d’accusa limitato che ha vistosamente evitato le accuse di agente non registrato.

Allo stesso modo, il procuratore generale Merrick Garland ha provveduto a ciò, rifiutandosi fermamente di nominare uno special counsel nonostante i riferimenti al presidente, che aveva ricevuto proposte sul taglio di questi accordi, e le istruzioni per usare nomi in codice per lui come “Big Guy” per nascondere il suo ruolo.

Più di recente, un informatore dell’IRS si è fatto avanti per accusare il Dipartimento di Giustizia di aver interferito con l’indagine fiscale su Hunter “rallentando” nell’indagine e prendendo una serie di decisioni che hanno operato a suo vantaggio.

Come chiarito da Jim Biden, c’è sempre un piano nella famiglia Biden. Nel 2018, ha assicurato a suo nipote che “come al solito ho solo bisogno di diversi mesi per l’aiuto [di tuo padre] perché funzioni. Parliamone. Ha perfettamente senso per me. Nel frattempo, il messaggio di zio Jim probabilmente rimane “stai calmo e vai avanti”.

Fonte: https://nypost.com/2023/05/29/new-messages-show-bidens-offering-safe-harbor-to-hunter-as-he-flails-over-scandalous-reports/