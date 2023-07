La NATO in Asia? Mette a nudo l’egoismo degli Stati Uniti

Le spaccature all’interno dell’alleanza NATO sulla potenziale espansione della presenza del blocco nell’Asia-Pacifico in vista del vertice NATO della prossima settimana sono state messe in luce dalla forte opposizione del presidente francese Emmanuel Macron. Gli esperti cinesi ritengono che l’intenzione della NATO di estendere i suoi tentacoli nella regione dell’Asia-Pacifico non solo esponga lo scopo egoistico degli Stati Uniti, che svolge un ruolo centrale nell’alleanza, di imporre la propria intenzione egemonica sugli interessi degli altri membri della NATO, ma dividerà ulteriormente il gruppo come in Europa, la Francia potrebbe non essere sola nella sua opposizione.

Quest’anno segna il secondo anno consecutivo in cui i leader del Giappone e della Corea del Sud parteciperanno al vertice. Gli osservatori lo vedono come un segno che i due paesi stanno cercando legami più stretti per coordinare meglio le mosse strategiche di Washington per contenere la Cina. Una mossa così “miope” scatenerà sicuramente la forte opposizione della Cina e si tradurrà in una maggiore vigilanza dei paesi della regione.

I leader della NATO si incontreranno a Vilnius, capitale della Lituania, da martedì a mercoledì. Questo vertice si propone come momento di avanzamento del progetto di apertura di un ufficio di collegamento in Giappone, che rappresenterebbe il primo avamposto dell’organizzazione nella regione.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, che dovrebbe partecipare al vertice per il secondo anno consecutivo, sfrutterà l’opportunità per sottolineare la necessità che le relazioni tra il Giappone e la NATO siano più forti, ha detto venerdì il segretario capo di gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno.

Gli alleati della NATO stanno discutendo su una possibile dichiarazione con quattro paesi dell’Indo-Pacifico – cioè Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda – che stabilirebbe una cooperazione più profonda e ribadirebbe che la sicurezza in Europa è interconnessa con la sicurezza nella regione, è una citazione di Bloomberg su quanto ha detto sabato un diplomatico europeo.

Tuttavia, secondo un rapporto di Politico, Macron ha espresso una forte opposizione, esprimendo la preoccupazione che l’apertura di un ufficio di collegamento in Giappone sposterebbe l’attenzione della NATO troppo lontano dal suo mandato originale nel Nord Atlantico.

“Non siamo favorevoli per una questione di principio”, ha dichiarato venerdì un funzionario dell’Eliseo durante una conferenza stampa. Il funzionario ha inoltre sottolineato che le stesse autorità giapponesi non hanno espresso un interesse significativo per l’ufficio proposto.

Esperti cinesi hanno affermato che l’opposizione francese potrebbe rinviare la mossa della NATO, ma potrebbe non essere in grado di scoraggiare la crescente tendenza dell’Alleanza a essere maggiormente coinvolta nelle questioni dell’Asia-Pacifico.

C’è un ampio consenso all’interno della NATO sul fatto che l’alleanza dovrebbe concentrarsi principalmente sulla sicurezza transatlantica. Tuttavia, per servire il suo scopo egemonico globale, gli Stati Uniti, che sono al centro dell’alleanza, stanno spingendo affinché l’organizzazione si sposti nella regione Asia-Pacifico, principalmente per contenere la Cina, ha detto domenica al Global Times Li Haidong, professore alla China Foreign Affairs University.

Gli Stati Uniti e gli altri membri della NATO sono divisi sull’opportunità di espandere il proprio ruolo in Asia, ha affermato Li, sottolineando che sullo sfondo del conflitto Russia-Ucraina in corso, alcuni paesi europei temono che una tale mossa possa diluire l’attenzione dell’organizzazione dalla crisi.

Parlando durante una sessione speciale al Dialogo Shangri-La dell’IISS a Singapore il mese scorso, l’assistente segretario generale della NATO per la politica e la pianificazione della Difesa Angus Lapsley ha affermato che l’alleanza non desidera operare o espandersi nell’Indo-Pacifico, ma vuole essere coinvolta e impegnata nella regione per ottenere una migliore comprensione degli avvenimenti in questa parte del mondo, ha riferito Straits Times.

Spingere la NATO ad estendere il suo ruolo nell’Asia-Pacifico non solo espone l’egoismo degli Stati Uniti nell’imporre i propri obiettivi egemonici sulla sicurezza nazionale degli altri membri, ma rischierà anche di dividere l’alleanza, poiché alcuni membri della NATO potrebbero essere riluttanti a seguire l’esempio, ha dichiarato al Global Times Song Zhongping, un esperto militare cinese e commentatore televisivo.

Sarebbe una “mossa molto ostile” aprire un ufficio di collegamento in Giappone, hanno affermato gli esperti cinesi. La discussione arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di mantenere aperte linee di comunicazione di alto livello con la Cina, poiché il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha appena concluso la sua visita in Cina, osservando che gli Stati Uniti non cercano di “separarsi” dalla Cina.

Nello stesso momento in cui i politici statunitensi stanno pronunciando dolci parole per assicurare alla Cina che gli Stati Uniti non cercheranno di separarsi da Pechino, d’altra parte, non risparmiano sforzi per schierare i suoi alleati per contrastare la Cina nella regione. Queste mosse contraddittorie sono profondamente inquietanti, ha detto Li. Ha osservato che queste azioni rivelano una mancanza di sincerità e credibilità da parte di Washington nel fissare le relazioni Cina-USA.

Vassalli statunitensi

I leader della Corea del Sud e del Giappone terranno un incontro a margine di un vertice della NATO in Lituania la prossima settimana, ha detto domenica l’ufficio presidenziale della Corea del Sud.

Analogamente all’entusiasmo del Giappone di accogliere la NATO per espandersi nell’Asia del Pacifico, la Corea del Sud, che si sta avvicinando maggiormente agli Stati Uniti, si sta anche alleando più strettamente con le piccole cricche guidate dagli Stati Uniti per contrastare la Cina.

Song ha sottolineato che un incontro tra Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è destinato a riparare ulteriormente le controversie tra due paesi e stringere legami militari più stretti per servire meglio l’obiettivo di Washington di un’alleanza trilaterale nella regione. Tuttavia, Song ha detto che diversamente dal gesto proattivo del Giappone di accogliere la NATO, la Corea del Sud in una certa misura è stata dirottata dagli Stati Uniti per servire gli interessi di quest’ultima.

A gennaio, Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha esortato la Corea del Sud a “rafforzare” il sostegno militare all’Ucraina, citando altri governi che hanno cambiato le loro politiche sull’esportazione di armi in Ucraina. Dall’inizio della guerra in Ucraina, sono aumentate le pressioni su Seoul affinché invii le sue armi a Kiev, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dagli Stati membri dell’UE.

Lü Chao, un esperto della penisola coreana presso l’Accademia delle scienze sociali di Liaoning, ha descritto l’attaccamento della Corea del Sud e del Giappone al carro degli Stati Uniti come una mossa “miope e pericolosa”, poiché si trovano in prima linea nel contenimento statunitense della Cina e li metterà anche in prima linea nelle contromisure cinesi.

Inoltre, invitare alleanze militari extraterritoriali nella regione dell’Asia-Pacifico suscita una maggiore vigilanza da parte dei paesi della regione, che bramano stabilità, ha affermato Lü.

Parlando a giugno a una cerimonia di laurea per studenti, il primo ministro cambogiano Hun Sen ha dichiarato: “La NATO esiste solo in Occidente, e ora sembra essere coinvolta nella regione Asia-Pacifico in varie attività, il che porta preoccupazioni per l’ASEAN”, secondo quanto hanno segnalato i media cambogiani.

Fonte: Global Times