Al freak show di Davos di parla di AMGOT

di Pepe Escobar

Le ombre stanno scendendo / E sono stato qui tutto il giorno / Fa troppo caldo per dormire / E il tempo sta scappando via / Mi sento come se la mia anima / si fosse trasformata in acciaio / Ho ancora le cicatrici / Che il sole non ha guarito / Non c’è nemmeno abbastanza spazio / Per essere ovunque / Signore non è ancora buio, / ma ci sta arrivando

Bob Dylan, Non è ancora buio

Luci! Azione! Reset!

Lo spettacolo da baraccone di Davos del Forum economico mondiale (WEF)

riprende lunedì.

I media mainstream dell’Occidente collettivo, all’unisono, faranno girare senza sosta, per una settimana, tutte le “notizie” adatte alla stampa per esaltare nuove declinazioni del Grande Reset, ribattezzato La Grande Narrazione, ma in realtà inquadrato come un’offerta benevola del “capitalismo degli stakeholder”. Questi sono gli assi portanti della losca piattaforma di una losca ONG registrata a Cologny, un elegante sobborgo di Ginevra.

L’elenco dei partecipanti a Davos è stato debitamente divulgato. Proverbialmente, si tratta di una festa dell’eccezionalismo anglo-americano, con la presenza di alti funzionari dell’intelligence come il direttore dell’intelligence nazionale statunitense, Avril “Madam Torture” Haines, il capo dell’MI6 Richard Moore e il direttore dell’FBI Christopher Wray.

Si potrebbero scrivere enciclopedie rimescolate di Diderot e D’Alembert sulla patologia di Davos, dove una nutrita lista di multimiliardari, capi di Stato e aziende (di proprietà di BlackRock, Vanguard, State Street e altre) si “impegnano” a vendere pacchetti di distopia demenziale alle masse ignare.

Ma veniamo al dunque e concentriamoci su alcuni panel di questa settimana, che potrebbero essere facilmente scambiati per sessioni “Dritto all’Inferno”.

L’elenco di martedì 17 gennaio è particolarmente interessante. Presenta un panel “De-globalizzazione o ri-globalizzazione?” con relatori Ian Bremmer, Adam Tooze, Niall Ferguson, Péter Szijjártó e Ngaire Woods. Spiccano tre atlantisti/eccezionalisti, in particolare l’ultra-tossico Ferguson.

Dopo “In difesa dell’Europa”, con un gruppo di nullità tra cui il polacco Andrjez Duda, i partecipanti saranno accolti da una Stagione speciale all’inferno (scusa, Rimbaud) che vedrà protagonista nientemeno che la dominatrice dell’UE Ursula von der Leyen, conosciuta dalla stragrande maggioranza dei tedeschi come Ursula von der Leichen (“Ursula dei cadaveri”) in un tag team con la mente del WEF, l’emulatore del Terzo Reich Klaus “Nosferatu” Schwab.

Si dice che Lucifero, nella sua privilegiata dimora sotterranea, sia verde d’invidia.

C’è anche “Ucraina: What Next?”, con un altro gruppo di nullità, e “War in Europe: Year 2”, con la moldava Maia Sandu e la party girl finlandese Sanna Marin.

Nella sezione “Criminali di guerra”, il posto d’onore spetta a

“A Conversation with Henry Kissinger: Historical Perspectives on War”, dove il Dr. K. venderà tutte le sue permutazioni del marchio Divide et impera. Lo zolfo aggiunto sarà fornito dallo strangolatore di Tucidide Graham Allison.

Nel suo discorso speciale, il Cancelliere “Salsiccia di fegato” Olaf Scholz sarà fianco a fianco con Nosferatu, sperando che non venga – letteralmente – grigliato.

Poi, mercoledì 18 gennaio, arriva l’apoteosi: “Ripristinare la sicurezza e la pace” con relatori Fareed Zakaria – l’omino marrone dell’establishment statunitense; Jens “War is Peace” Stoltenberg della NATO; Andrzej Duda – di nuovo; e la guerrafondaia canadese Chrystia Freeland – di cui si vocifera che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO.

E la cosa si fa ancora più succosa: il comico cocainomane che si atteggia a signore della guerra potrebbe partecipare via zoom da Kiev.

L’idea che questo gruppo di esperti abbia il diritto di emettere giudizi sulla “pace” merita niente di meno che il suo stesso Premio Nobel per la Pace.

Come monetizzare il mondo intero

I cinici di ogni genere possono essere scusati per il fatto che il signor Zircon – attualmente impegnato in un pattugliamento oceanico che comprende l’Atlantico, l’Oceano Indiano e naturalmente il “Mare Nostrum” Mediterraneo – non presenterà il suo biglietto da visita a Davos.

L’analista Peter Koenig ha sviluppato una tesi convincente secondo cui il WEF, l’OMS e la NATO potrebbero gestire una sorta di sofisticato culto della morte. Il Grande Reset si mescola allegramente con l’agenda della NATO in qualità di agente provocatore, finanziatore e armatore della guerra per procura tra Impero e Russia nel buco nero dell’Ucraina. NAKO – acronimo di North Atlantic Killing Organization – sarebbe più appropriato in questo caso.

Come sintetizza Koenig, “la NATO entra in qualsiasi territorio in cui la macchina della menzogna dei media ‘convenzionali’ e l’ingegneria sociale falliscono o non portano a termine i loro obiettivi di messa all’ordine del popolo abbastanza velocemente”.

Il risultato pratico dell’accordo è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Praticamente tutti i governi dell’area NATOstan e dell'”emisfero occidentale” (definizione dell’establishment statunitense) sono stati dirottati dall’Agenda 2030 – che si traduce, essenzialmente, come accaparramento, privatizzazione e finanziarizzazione di tutti i beni della Terra, con il pretesto di “proteggerli”.

Traduzione: la commercializzazione e la monetizzazione dell’intero mondo naturale (si veda, ad esempio, qui e qui).

Le superstar di Davos, come l’insopportabile Niall Ferguson, sono solo vassalli ben ricompensati: intellettuali occidentali di Harvard, Yale e Princeton che non oserebbero mai mordere la mano che li nutre.

Ferguson ha appena scritto una rubrica su Bloomberg intitolata “Non tutto è tranquillo sul fronte orientale” – fondamentalmente per spacciare il rischio della Terza Guerra Mondiale, per conto dei suoi padroni, incolpando ovviamente “la Cina come arsenale dell’autocrazia”.

Tra le inanità seriali, spicca questa. Ferguson scrive: “Ci sono due problemi evidenti con la strategia statunitense (…) Il primo è che se i sistemi di armi algoritmiche sono l’equivalente delle armi nucleari tattiche, Putin potrebbe alla fine essere spinto a usare le seconde, dato che gli mancano chiaramente le prime”.

La sprovvedutezza in questo caso è un eufemismo. Ferguson chiaramente non ha idea del significato di “armi algoritmiche”; se si riferisce alla guerra elettronica, gli Stati Uniti possono essere stati in grado di mantenere la superiorità per un po’ in Ucraina, ma è finita.

Beh, questo è tipico di Ferguson – che ha scritto un’intera agiografia dei Rothschild proprio come la sua rubrica, attingendo dagli archivi dei Rothschild che sembrano essere stati sterilizzati, dato che non sa quasi nulla di significativo sulla loro storia.

Ferguson ha “dedotto” che la Russia è debole e la Cina è forte. Sciocchezze. Entrambe sono forti – e la Russia è tecnologicamente più avanzata della Cina nello sviluppo di missili offensivi e difensivi, e può battere gli Stati Uniti in una guerra nucleare, dato che lo spazio aereo russo è sigillato da difese stratificate come gli S-400, fino agli S-500 già testati e agli S-600 progettati.

Per quanto riguarda i chip semiconduttori, il vantaggio che Taiwan ha nella produzione di chip è nella produzione di massa dei chip più avanzati; ma la Cina e la Russia possono fabbricare i chip necessari per uso militare, anche se non si impegnano nella produzione commerciale di massa. Gli Stati Uniti hanno un importante vantaggio commerciale con Taiwan, ma non è un vantaggio militare.

Ferguson svela il suo gioco quando parla della necessità di “dissuadere una nascente combinazione di Russia, Iran e Cina simile all’Asse dal rischiare un conflitto simultaneo in tre teatri: Europa orientale, Medio Oriente ed Estremo Oriente”.

Qui abbiamo la tipica demonizzazione atlantista dei tre principali vettori di integrazione dell’Eurasia, mescolata a un cocktail tossico di ignoranza e arroganza: è la NATO che sta fomentando il “conflitto” in Europa orientale; ed è l’Impero che viene espulso dall'”Estremo Oriente” (oh, è così coloniale) e presto dal Medio Oriente (in realtà dall’Asia occidentale).

Un racconto di AMGOT

Nessuno con un quoziente intellettivo superiore alla temperatura ambiente si aspetterà che a Davos, la prossima settimana, si discuta seriamente di qualsiasi aspetto della guerra esistenziale tra NATO ed Eurasia – per non parlare della proposta diplomatica. Vi lascio quindi con un’altra tipica storia pacchiana su come l’Impero – che governa Davos – tratta in pratica i suoi vassalli.

All’inizio dell’anno, mentre mi trovavo in Sicilia, ho appreso che una risorsa di altissimo valore del Pentagono era atterrata a Roma, in tutta fretta, nell’ambito di una visita non programmata. Pochi giorni dopo, il motivo della visita è stato pubblicato su La Repubblica, uno dei giornali del clan tossico degli Agnelli.

Si trattava di una truffa mafiosa: un faccia a faccia per “suggerire” al governo Meloni di fornire imperativamente a Kiev, il prima possibile, il costoso sistema missilistico anti-Samp-T, sviluppato da un consorzio europeo, Eurosam, che riunisce MBDA Italia, MBDA Francia e Thales.

L’Italia possiede solo 5 batterie di questo sistema, non proprio brillante contro i missili balistici ma efficiente contro i missili da crociera.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan aveva già chiamato Palazzo Chigi per annunciare l'”offerta che non si può rifiutare”. A quanto pare non è bastato, e così è partito l’inviato in fretta e furia. Roma dovrà adeguarsi. Altrimenti. Dopotutto, non dimentichiamo mai la terminologia usata dai generali statunitensi per designare la Sicilia, e l’Italia tutta: AMGOT.

Territorio occupato dal governo americano.

Divertitevi con il baraccone di Davos.