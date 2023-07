Che fortuna che gli Stati Uniti siano a capo della NATO

di Jacques Schuster, opinionista Die Welt

Klemens von Metternich ha descritto il compito di un diplomatico come l’arte di apparire come uno sciocco senza esserlo. Le cose si fanno audaci solo quando gli sciocchi politici fanno gli sciocchi politici. Se la NATO e la sua nazione guida, gli Stati Uniti, hanno deciso di evitare una guerra diretta con la Russia, è assolutamente una follia continuare a chiedere una rapida adesione dell’Ucraina all’alleanza occidentale.

Gli europei dell’Est stanno strombazzando questa richiesta con particolare forza. Puoi capirli. Dal sentimento. Ma la politica – specialmente in tempo di guerra – non dovrebbe mai essere fatta in uno stato d’animo esaltato. L’adesione alla NATO di Kiev in tempo di guerra eleverebbe la possibilità di una guerra su vasta scala a dimensioni di probabilità che farebbero sudare chiunque abbia anche una mezza mente politica.

La cosa strana è che gli europei dell’Est vogliono dare garanzie che non possono attuare da soli. Una grande intuizione della guerra di aggressione russa è l’imbarazzo che l’Europa, senza gli americani, in questo conflitto sia solo un granello di polvere nel vento della storia mondiale. O ancora più chiaramente: andrebbe perso.

La questione centrale di tutta la politica nello scontro di potere dal 1947 è: in casi estremi, gli americani sono disposti a morire per l’Europa? L’adesione alla NATO per l’Ucraina può avvenire solo alla fine di un accordo di pace. Fino ad allora, ha senso dare a Kiev il più ampio sostegno possibile al di sotto di tale adesione.

È difficile capire cosa spinga polacchi e baltici a far rullare i loro tamburi. Solo una cosa è chiara: pensano nello stesso modo unidimensionale di cui accusavano i tedeschi nelle relazioni russo-tedesche prima dello scoppio della guerra. Si può solo dire, fortunatamente, che né i tedeschi né gli europei dell’Est, ma gli Stati Uniti sono la potenza trainante di questa alleanza.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Die Welt, che ringraziamo.