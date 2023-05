La porno app che scatta foto agli utenti e chiede riscatto

Sembra una normale app che offre pornografia e invece è un ransomware, un programma creato per ricattare gli utenti.

Si chiama Adult Player e sembra una normale app che offre pornografia. In realtà, si tratta di un ransomware, ovvero un programma creato con l’obiettivo di ricattare gli utenti. Lo ha scoperto l’azienda americana di sicurezza informatica Zsclarer, che ha messo in guardia i potenziali utenti dalle possibili sorprese negative, qualora si decidesse di scaricare la app.

In apparenza, Adult Player, app per Android,sembra offrire immagini porno, accontentandosi di mostrare pubblicità ai suoi utenti, invece scatta foto a loro insaputa per poi bloccare i loro gli smartphone in attesa di un riscatto stabilito in 500 dollari.

Il ricatto fa ovviamente leva sull’imbarazzo degli utenti. In realtà – spiegano gli esperti – per disfarsi dalla app è sufficiente riavviare il dispositivo in “safe mode” e rimuovere il programma.

Intel Security ha confermato che i cosiddetti ransomware sono cresciuti a ritmi incredibili: +124% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel mirino di cybercriminali ci sarebbero soprattutto computer e laptop.