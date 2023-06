Prigozhin contro Putin, una messinscena?

aggiornamento:

Sky News: i militari della Wagner potrebbero passare all’offensiva contro Kiev dalla Bielorussia. Adesso diversi esperti occidentali sostengono che in realtà Prigozhin non ha voluto fare alcun colpo di stato: semplicemente si è trattato di una messinscena necessaria per camuffare lo spostamento dei Wagner in Bielorussia per poter colpire l’Ucraina da quel territorio.

Il tentativo di colpo di stato di Prigozhin non ha mai avuto alcuna realistica possibilità di successo dopo che il popolo russo e la sua élite si sono stretti attorno al presidente Putin di fronte alla sfida senza precedenti che il capo Wagner gli ha posto durante il fine settimana.

L’unico vincitore in un’altra “Battaglia di Mosca” sarebbero stati i nemici esistenziali del loro paese, motivo per cui il suo leader misericordiosamente ha dato agli ammutinati un’ultima possibilità di salvarsi la vita andando in esilio in Bielorussia, dopodiché le accuse contro di loro sarebbero state ritirate.

A differenza della narrazione che i Mainstream Media (MSM) e persino alcuni membri della Alt-Media Community (AMC) stanno dando a questi eventi, non è stato il presidente Putin a battere ciglio, ma Prigozhin. Non c’era nessuna possibilità che gli ammutinati sarebbero stati in grado di violare le formidabili difese erette intorno a Mosca come parte del piano di emergenza militare per uno scenario del genere, figuriamoci prendere il potere e mantenere la capitale come nuovi governanti della Russia. Hanno saggiamente accettato questo accordo, probabilmente dopo che Prigozhin si è reso conto che i suoi militari non erano interessati a un colpo di stato.

Dopotutto, alla maggior parte di loro è stato apparentemente fatto il lavaggio del cervello nel pensare che si trattasse semplicemente di una cosiddetta campagna “anticorruzione” che ha avuto l’approvazione dell’élite militare e dell’intelligence del paese con un occhiolino dello stesso presidente Putin. Secondo quanto riferito, i loro telefoni cellulari erano stati presi prima che Prigozhin ordinasse loro la marcia su Mosca, ma in un modo o nell’altro alla fine avrebbero scoperto ciò che il Comandante Supremo in Capo aveva detto nel suo discorso alla nazione quella mattina, cioè di fermarsi immediatamente, altrimenti sarebbero stati trattati da traditori.

Questo sarebbe diventato abbondantemente ovvio per loro mentre si avvicinavano alla capitale e vedevano i posti di blocco improvvisati che erano stati messi sulla loro strada, il che segnalava che la loro campagna “anticorruzione” non stava andando secondo i piani. Questi eroi della Novorossiya che hanno rischiato la vita per la loro Patria non volevano versare il sangue dei loro compatrioti per amore delle ambizioni di un uomo, cosa di cui Prigozhin sarebbe venuto a conoscenza quando, tra i ranghi delle truppe di Wagner, si è sparsa la voce tra del discorso di Putin.

Verranno ora condivise ulteriori informazioni su questo incidente al fine di correggere false percezioni al riguardo.

Il popolare influencer dell’AMC Pepe Escobar ha pubblicato un articolo virale il mese scorso in cui ipotizzava falsamente che la lealtà del direttore dell’FSB (i servizi segreti russi, ndr) Bortnikov alla Russia fosse presumibilmente un “pomo della discordia speciale”. Era già stato smascherato nella prima delle quattro analisi con collegamento ipertestuale di cui sopra, ma i punti meritano di essere nuovamente citati all’indomani degli eventi di questo fine settimana. Contrariamente a quanto il pubblico di Escobar era stato indotto a credere dal suo articolo, l’FSB è stato il primo braccio dello stato russo ad opporsi al colpo di stato di Prigozhin.

Ha pubblicato una dichiarazione sabato mattina presto descrivendo le sue azioni come “una pugnalata alla schiena”, il cui linguaggio è stato poi ripetuto dal suo ex direttore diventato presidente diverse ore dopo nel suo discorso alla nazione quando ha definito l’ammutinamento di Prigozhin un “coltello nella schiena”. Come si può vedere, la sconsiderata speculazione di Escobar sulla lealtà di Bortnikov non aveva alcun fondamento nella realtà poiché Putin ha rispettato le parole di questo funzionario al punto che si è assicurato di amplificarle agli oltre 145 milioni di cittadini russi quello stesso giorno.

L’altra parte del discorso del leader russo su cui riflettere è stata la sua affermazione secondo cui i partecipanti erano stati “trascinati in questa avventura criminale attraverso l’inganno o le minacce sulla strada di un grave crimine: un ammutinamento armato”. Putin ha poi aggiunto che questo è “un tradimento contro il nostro paese, il nostro popolo e la causa comune per cui i soldati e i comandanti del gruppo Wagner stavano combattendo e morendo fianco a fianco, insieme alle nostre altre unità e truppe”.

L’importanza di attirare l’attenzione su questo è mostrare perché il Putin ha dato loro un’ultima possibilità di salvarsi la vita, poiché credeva che questi eroi della Novorossiya fossero manipolati dalle “ambizioni gonfiate e dagli interessi personali” di Prigozhin. La sua offerta di amnistia ed esilio alla Bielorussia non era un segno di debolezza come sostenevano i MSM e alcuni membri dell’AMC, ma la prova che il leader russo aveva il pieno controllo della situazione ed era abbastanza potente da porvi fine senza lo spargimento di sangue che l’Occidente cercava.