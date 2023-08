In Palestina rischio di guerra civile, se Israele appoggia Abbas

di Ramzy Baroud

Questa è l’occasione perfetta per il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas per uscire di scena. Ma non lo farà. La breve visita di Abbas al devastato campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, il 12 luglio, ha dimostrato l’assurdità e il pericolo dell’AP e del suo leader di 87 anni. Mentre camminava, Abbas ha faticato a mantenere l’equilibrio, in quella che è stata promossa come una visita di “solidarietà” al campo. Migliaia di residenti frustrati di Jenin sono scesi in strada, cantando a malapena il nome di Abbas. Alcuni guardavano con disappunto; altri hanno chiesto dove fossero le forze del presidente quando Israele ha invaso il campo, uccidendo 12 persone, ferendone e arrestandone altre centinaia.

La BBC ha riferito di un “enorme dispiegamento armato” per garantire la visita di Abbas, in cui “le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese si sono unite a un’unità di mille soldati della guardia presidenziale d’élite del signor Abbas”. Il loro unico compito era quello di “sgombrare la strada” per Abbas nel campo. Nel primo giorno iniziale e più mortale dell’invasione israeliana di Jenin, i media israeliani, citando fonti militari, hanno affermato che 1.000 soldati israeliani stavano prendendo parte all’operazione militare. Tuttavia, ci sono voluti più soldati palestinesi per garantire la breve visita di Abbas a Jenin. In effetti, dov’erano quei soldati dell’AP ben vestiti ed equipaggiati quando Jenin combatteva e moriva da solo? E perché Abbas ha bisogno di essere protetto dalla sua stessa gente?

Per rispondere a queste domande, è importante esaminare i contesti recenti, tre date significative in particolare:

il 5 luglio, Israele ha concluso la sua operazione militare a Jenin. Il 9 luglio, nonostante le proteste di alcuni membri del suo gabinetto di sicurezza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele avrebbe fatto tutto il possibile per impedire il collasso dell’AP. Ha dichiarato apertamente che l’Autorità Palestinese “lavora per noi”. E, infine, il 12 luglio, Abbas ha visitato Jenin con un severo messaggio ai gruppi della resistenza palestinese. Queste tre date sono direttamente correlate: il fallito raid israeliano su Jenin ha accresciuto il significato dell’Autorità Palestinese agli occhi di Israele. Abbas ha visitato Jenin per rassicurare Israele che la sua Autorità è all’altezza del compito.

Volontà di scontrarsi con i palestinesi

Per essere all’altezza delle aspettative di Israele e per garantire la sua sopravvivenza, l’AP è disposta a scontrarsi direttamente con i palestinesi che si rifiutano di mettersi in riga. “Ci saranno un’Autorità e una forza di sicurezza”, ha dichiarato con rabbia Abbas, solo pochi giorni dopo la sepoltura delle vittime di Jenin. “Chiunque cerchi di minare la sua unità e sicurezza dovrà affrontare le conseguenze”, ha aggiunto, promettendo inoltre che “qualsiasi mano che si protende per danneggiare le persone e la loro stabilità sarà tagliata”.

La mano in riferimento non è quella di Israele, ma di qualsiasi palestinese che resista a Israele. Abbas sa che i palestinesi disprezzano apertamente lui e la sua Autorità. Pochi giorni prima, il vicepresidente del partito Fatah, Mahmoud Aloul, è stato allontanato da Jenin da una folla inferocita. La folla ha cantato all’unisono “vattene” ad Aloul e ad altri due funzionari dell’Autorità Palestinese. Lo hanno fatto, ma Abbas è tornato sulla stessa scena. È stato trasportato su un elicottero militare giordano. Ad attenderlo, in basso, c’era un piccolo esercito dell’AP che aveva preso il controllo delle strade e degli edifici alti – o di ciò che ne restava – nel campo distrutto. Tutto questo è avvenuto attraverso accordi logistici con l’esercito israeliano.

L’angolo di Netanyahu

Ma perché Netanyahu è entusiasta della sopravvivenza dell’Autorità Palestinese? Netanyahu vuole che l’Autorità Palestinese sopravviva semplicemente perché non vuole che l’amministrazione e l’esercito israeliani siano pienamente responsabili del benessere dei palestinesi in Cisgiordania e della sicurezza dei coloni illegali, con una forza palestinese la cui missione principale è assistere l’occupazione israeliana nella sua ricerca per mantenere il controllo totale sulla Cisgiordania. Il viaggio di Abbas a Jenin aveva lo scopo di rassicurare Tel Aviv che l’AP è ancora impegnata nei suoi obblighi nei confronti di Israele. Un altro messaggio è stato inviato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che in una recente intervista ha messo in dubbio la credibilità dell’AP. “L’AP sta perdendo la sua credibilità”, ha detto Biden alla CNN, e questo ha “creato un vuoto per l’estremismo”.

Il messaggio a Washington era che le mani dei cosiddetti estremisti sarebbero state “tagliate” e che ci sarebbero state “conseguenze” per coloro che sfidano la volontà dell’Autorità Palestinese. Abbas sembrava parlare, non solo a nome della sua Autorità ma anche di quella di Tel Aviv e Washington. Anche i comuni palestinesi capiscono che è così; in effetti, lo hanno sempre fatto. L’unica differenza ora è che si sentono forti e incoraggiati da una nuova generazione della Resistenza che è riuscita a rivendicare un certo grado di unità palestinese, tra fazioni politiche e la corruzione dell’Autorità Palestinese. L’AP è ora vista dalla maggior parte dei palestinesi come l’ostacolo di fronte alla piena unità.

Quella posizione è del tutto comprensibile. Mentre Israele intensificava le sue operazioni mortali a Jenin e Nablus, la polizia dell’Autorità Palestinese arrestava attivisti palestinesi, irritando i gruppi della Resistenza in Cisgiordania e a Gaza. Se continua così, una guerra civile in Cisgiordania è una possibilità reale, soprattutto perché i potenziali successori di Abbas sono ugualmente visti con diffidenza, anche dai ranghi di Fatah. Pure questi uomini erano a Jenin, spalla a spalla dietro Abbas mentre cercava freneticamente di stabilire le nuove regole.

Questa volta, è improbabile che i palestinesi ascoltino. Per la Resistenza, la posta in gioco è troppo alta per fare marcia indietro ora. Per l’ANP, perdere la Cisgiordania significa perdere miliardi di dollari di sovvenzioni finanziarie occidentali. Uno scontro tra la Resistenza e il loro sostegno popolare, da un lato, e le forze dell’AP sostenute da Israele occidentale, dall’altro, si rivelerà molto costoso per i palestinesi. Eppure, per Tel Aviv, è una vittoria. Questo è il motivo per cui Netanyahu è ansioso di aiutare Abbas a mantenere il suo posto, almeno abbastanza a lungo da garantire che la transizione post-Abbas avvenga in modo efficiente. I palestinesi devono trovare un modo per bloccare tali progetti, preservare il sangue palestinese e ristrutturare la loro leadership, in modo che rappresenti loro, non gli interessi dell’occupazione israeliana.