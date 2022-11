Il potere geopolitico in una foto

Non c’è bisogno di molti commenti, la foto parla da sola, è sufficiente una didascalia: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe, 46° Presidente degli Stati Uniti, Olaf Scholz, Cancelliere federale della Germania e Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Presidente della Repubblica di Francia, in una pausa durante gli incontri del G20 a Bali, in Indonesia. Ovviamente, questo è il potere dei paesi che contano in Occidente, mancano le altre 17 nazioni del Gruppo dei 20, il resto del mondo e soprattutto la superpotenza con cui confrontarsi in futuro, la Cina.