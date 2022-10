Conflict – Il video

(KSGR) ROMA – Un video con un cartone animato sulla guerra, bellissimo e pauroso, si intitola Конфликт/Konflikt (1983) l’autore è Garri Bardin, la produzione è di un team della vecchia Unione Sovietica.

© Soyuzmultfilm, 1983

Sceneggiatura e regia: Harry Bardin

Compositore: Sergey Anashkin

Vignettisti: Alla Solovieva, Irina Sobinova-Kassil, Sergey Kositsyn, Natalia Dabija

Direttore della fotografia: Sergei Khlebnikov

Montatore del suono: Vladimir Kutuzov

Nel film vengono utilizzate le musiche del compositore Alessandro Marcello.

Il cartone animato riguarda le conseguenze di un normale litigio.

Gli eroi del film sono dei comuni fiammiferi che non hanno condiviso una scatola. Un litigio iniziato per una sciocchezza si è trasformato in una vera e propria lotta che è sfociata in una guerra nucleare, in cui entrambe le parti in conflitto hanno preso fuoco.

La scena finale allegorizza le conseguenze della guerra nucleare e la scatola di fiammiferi bruciati che si chiude simboleggia la bara.

– 1983 – Diploma di partecipazione all’IFF per documentari e cortometraggi di Bilbao (Spagna).

– 1983 – Diploma dell’IFF di Tampere (Finlandia).