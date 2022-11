Cina, dilaga la protesta contro i lockdown Covid zero

PECHINO – Nel fine settimana sono scoppiate proteste in tutta la Cina, come non si vedeva dal 1989 ai tempi dei disordini e repressione di Tienanmen, gruppi di centinaia di persone, soprattutto studenti, hanno sfogato la loro frustrazione per la politica del Covid zero. Il nuovo simbolo della protesta è un foglio bianco tenuto in alto con due mani, come si vede in molti immagini.

Gli asset cinesi sono crollati lunedì, mentre un senso di caos e incertezza ha attanagliato i trader dopo che le crescenti proteste contro le restrizioni di Covid hanno complicato il percorso di riapertura della nazione. L’Hang Seng China Enterprises Index è sceso di oltre il 4% all’inizio di lunedì, prima di ridurre le perdite di circa la metà. Lo yuan onshore si è indebolito dell’1% all’apertura, il massimo da maggio. Goldman Sachs ha dichiarato che la Cina potrebbe porre fine alla sua politica di Covid-zero prima di aprile, in anticipo rispetto a quanto ampiamente previsto.

I disordini sono avvenuti in concomitanza con l’aumento delle infezioni, che ha spinto ad aumentare i controlli sul Covid a livello locale, mentre un cambiamento della politica del governo centrale all’inizio del mese aveva fatto sperare in un graduale allentamento. Quasi tre anni di controlli hanno frenato l’economia. La disoccupazione giovanile ha sfiorato il 20%. Tutti i maggiori centri studi economici ritengono che nel 2023 la Cina non sarà più la locomotiva per gran parte del mondo asiatico.

Il Quotidiano del Popolo, il giornale ufficiale del Partito Comunista, ha pubblicato lunedì in prima pagina un articolo sulla necessità di rendere i controlli sul Covid più mirati ed efficaci, eliminando quelli che dovrebbero essere rimossi.

A Pechino, molte comunità di appartamenti sono riuscite a convincere la direzione locale che non c’erano basi legali per una chiusura. Questo è avvenuto dopo che venerdì un numero sempre maggiore di complessi della capitale aveva improvvisamente vietato ai residenti di uscire.

Domenica, le autorità municipali hanno dichiarato che i controlli temporanei sulla circolazione non dovrebbero durare più di 24 ore.

Negli ultimi tre giorni, gli studenti hanno inscenato proteste in molte università, mentre la gente è scesa in strada in alcune parti di Pechino, Shanghai, Wuhan e Lanzhou, tra le altre città, secondo i video ampiamente condivisi sui social media. I video non hanno potuto essere verificati in modo indipendente. Le manifestazioni sono iniziate venerdì a Urumqi, nello Xinjiang, dopo che il giorno prima un incendio in un edificio aveva ucciso 10 persone, in un’area che era stata chiusa per mesi. La narrazione sui social media era incentrata su come i controlli anti Covid impedissero ai residenti e ai soccorritori di salvare vite umane.

Sebbene non sia chiaro cosa abbia esattamente causato i decessi, le autorità locali hanno successivamente dichiarato che il rischio Covid era diminuito e hanno iniziato ad allentare i controlli.

Sabato a Shanghai, una veglia per i morti di Urumqi si è trasformata in una protesta contro il Covid e solgan urlati il Partito Comunista Cinese al potere. Alcuni video non verificati mostravano anche richieste di dimissioni del presidente Xi Jinping.

I video sui social media mostrano la polizia arrestare alcuni manifestanti.