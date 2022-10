Chi ha scommesso $4 milioni sul VIX alle stelle?

(KSGR) LONDRA – Durante i caotici movimenti del mercato azionario della scorsa settimana, sono state registrate ulteriori scommesse indicative di una crisi molto grave che si sta verificando e potrebbe intensificarsi. Bloomberg riferisce che poco dopo le 13:00 di venerdì, ora di New York, un trader ha utilizzato le opzioni per scommettere che il VIX potrebbe salire a quota 100 entro aprile, dal suo attuale livello di circa 32.

Il trader sembra aver acquistato 70.000 contratti call attraverso una serie di operazioni di blocco, spendendo in totale di $4 milioni. “Qualcuno che acquista chiamate VIX deep out-of-money come nel trade che abbiamo visto oggi sta probabilmente cercando di avere un grande payoff se la volatilità aumenta bruscamente”, ha dichiarato Michael Beth, direttore del trading di WallachBeth Capital.

“Ciò significa che il trader vede più volatilità all’orizzonte e si aspetta che l’inclinazione della curva diventi ancora più ripida”. La scommessa è a dir poco estrema, con il VIX che è 10-15 volte superiore ai picchi rispetto alla Grande Crisi Finanziaria del 2008 e al crollo di borsa che si è verificato con i primi lockdown per il COVID nel marzo 2020 (vedi chart).

Come ha osservato un altro trader del NYSE veterano di volumi, mentre “questa non è la prima scommessa estrema OTM che abbiamo visto di recente … è però un chiaro indicatore che qualcuno comincia a scommettere su uno scenario in cui i mercati si preparano a soffrono la peggiore crisi di sempre”.