Classifica vendite quotidiani: “La Repubblica” continua a perdere copie

Accertamenti Diffusione Stampa [ADS] ha reso disponibili i dati relativi alle vendite di quotidiani a ottobre 2022. La distanza tra il Corriere della Sera, che continua ad avere il primato di vendite, ed il secondo, la Repubblica, aumenta in maniera significativa. Il totale delle vendite individuali, cioè il singolo acquisto in edicola, cresce per il Corriere dalle circa 88mila copie dell’ottobre 2021 a oltre 112mila copie a ottobre 2022 (+3.44%). Nello stesso periodo La Repubblica perde -17.22% e cala a 80.000 copie. Nel confronto anno su anno il quotidiano diretto da Maurizio Molinari è quello con la peggior performance. E c’è chi contesta apertamente le scelte editoriali del gruppo Elkann/Agnelli/Exor.

Le tabelle sono realizzate per Primaonline.it da Withub.

VENDITE INDIVIDUALI

Confronto anno su anno, ottobre 2022 (stimati) VS ottobre 2021 (contabili)

TOTALE DIFFUSIONE CARTA + DIGITALE

Confronto mese su mese: ottobre 2022 (stimati) VS settembre 2022 (stimati)

Confronto anno su anno, ottobre 2022 (stimati) VS ottobre 2021 (contabili)