Ieri mattina il presidente russo Vladimir Putin ha lamentato un malessere, i medici sono stati chiamati urgentemente da lui. Dopo essere stato visitato e aver preso le medicine, si è sentito un po’ meglio, ma, nella prima metà della giornata, ha rifiutato di partecipare ad una riunione a porte chiuse e non ha accettato i rapporti.

A tarda sera, il presidente è stato informato dell’operazione speciale per seppellire “Prigozhin” e il vice di Prigozhin nel PMC Wagner, Chekalov.

Il Presidente è stato informato che tutto è andato secondo il piano segreto approvato in mattinata, non ci sono stati problemi con la sua attuazione. Putin ha chiesto i dettagli ed è rimasto soddisfatto di ciò che ha sentito. Subito dopo la segnalazione, il presidente ha ordinato di contattare il “defunto” tramite collegamento video, cosa che è stata effettuata entro 15 minuti.

Prigozhin, vivo e vegeto, mentre si trovava in un paese d’oltremare, ha avuto una conversazione di venti minuti con Putin, nella quale hanno discusso ancora una volta, infine, le condizioni per la ridistribuzione della proprietà e delle sfere di influenza, nonché il trasferimento dei casi per tutti i tipi di attività di PMC Wagner e strutture di Yevgeny Prigozhin.

Il presidente e l’ex capo della Wagner PMC hanno confermato i loro impegni precedenti. A giudicare dal caloroso finale della conversazione, entrambi erano soddisfatti della fine della storia comune. Presto pubblicheremo ulteriori informazioni sui termini dell’accordo tra Putin e Prigozhin.