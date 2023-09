Milioni di americani in ritardo con i pagamenti

Gli americani sono in ritardo con le rate dell’auto e con i pagamenti della carta di credito come mai prima in oltre un decennio. Un segnale preoccupante dello stress finanziario a cui sono sottoposti i consumatori con l’aumento dei prezzi e dei costi di finanziamento che comprimono i bilanci delle famiglie. “L’aumento delle insolvenze e delle inadempienze è sintomatico delle decisioni difficili che queste famiglie devono prendere in questo momento: se pagare i conti della carta di credito, l’affitto o acquistare generi alimentari”, ha affermato Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics.

Ci sono segnali che le difficoltà per milioni di consumatori peggioreranno prima di migliorare. Il tasso di interesse medio delle carte di credito – già al livello record del 20,6%, secondo Bankrate.com – sembra destinato a continuare a salire, poiché la Federal Reserve ha indicato che potrebbe continuare ad aumentare i tassi di interesse per tenere sotto controllo l’inflazione. I pagamenti dei prestiti studenteschi sospesi per più di tre anni sono pronti a riprendere a ottobre.

E le banche e altri istituti di credito stanno prosciugando il credito da mesi, un processo che si è accelerato dopo che la crisi bancaria di primavera ha mandato in shock il settore. I mutuatari a basso reddito in difficoltà stanno ricorrendo ad alcune misure disperate. Alcuni si appoggiano alle carte di credito per tenere insieme le proprie finanze.

Secondo la Fed di New York, ci sono 70 milioni di conti di carte di credito aperti in più rispetto al 2019, e il debito totale delle carte di credito degli americani ha appena superato per la prima volta i mille miliardi di dollari. Un altro campanello d’allarme: gli acquirenti scelgono sempre più la formula “acquista ora paga dopo” per coprire necessità come i generi alimentari. Secondo i dati di Adobe Analytics, l’utilizzo è aumentato del 40% nei primi due mesi del 2023.

Fonte: Washington Post