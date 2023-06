La Sec denuncia le criptovalute, sell a valanga

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato Binance Holdings e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao di aver gestito male i fondi dei clienti, ingannato gli investitori e le autorità di regolamentazione e infranto le regole sui titoli. In una denuncia di 136 pagine depositata lunedì presso il tribunale federale degli Stati Uniti a Washington, la SEC ha esposto una serie di presunte violazioni contro la più grande piattaforma per lo scambio di criptovalute del mondo e il suo leader.

Tutto il mercato delle criptovalute è in forte calo, in preda a un’ondata di sell. La più scambiata, Bitcoin, è in calo oltre il 4%, a circa 25.000 dollari. Le azioni Coinbase sono crollate -22% nel trading pre-mercato martedì. Le azioni di Coinbase erano già scese del 9% lunedì, dopo che la SEC ha rivelato le accuse contro l’exchange di criptovalute Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao.

Per anni, hanno violato le regole di base del “conosci il tuo cliente” permettendo agli americani di aprire conti e fare trading in modo improprio, ha detto l’ente di controllo Usa dei mercati. “Sosteniamo che le entità Zhao e Binance siano impegnate in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge”, ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler (foto).

La SEC ha affermato che Coinbase ha scambiato almeno 13 criptovalute che sono titoli e avrebbero dovuto essere registrati presso le autorità di regolamentazione prima che fossero emessi. La registrazione in genere comporta la fornitura di rendiconti finanziari agli investitori e informazioni dettagliate sui rischi che vengono esaminate dalle autorità di regolamentazione. L’elenco delle risorse include token noti come Solana, Cardano e Polygon.

Poiché Coinbase ha reso disponibili quei token per il trading e la SEC sostiene che si tratti di titoli, la società è stata tenuta a registrarsi come broker operativi per lo scambio, l’intermediazione e la compensazione, ha affermato la SEC.

Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, ha affermato che il modello di business delle criptovalute è stato “costruito sulla non conformità con le leggi statunitensi sui titoli”. Tuttavia, ha sostenuto che il rispetto delle normative non ucciderà le società di criptovalute, anche se i loro modelli di business potrebbero dover cambiare.

“Se c’è un valore reale in questi token crittografici, la conformità creerà fiducia”, ha detto Gensler alla CNBC. Ha aggiunto che la SEC è pronta a collaborare con le società di criptovalute per renderle conformi.