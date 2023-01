Timori per l’Italia, anello debole dell’eurozona

Anno nuovo, stessa realtà di sempre: con il debito pubblico a 2,8 trilioni, in uno scenario di #stagflazione e tassi in rialzo, l’Italia è di fatto, come è sempre stato, l’anello debole dell’UE.

Un sondaggio del Financial Times indica Roma come l’economia dell’Unione Europea più a rischio di tutte le nazioni dell’area euro, per l’aumento dei costi di finanziamento dell’alto debito pubblico italiano (al 150% del Pil, record in Europa e nel mondo), considerando che la BCE per combattere l’inflazione ha in cantiere altri rialzi dei tassi. Ce la farà il governo di destra di Giorgia Meloni, con una coalizione litigiosa e a capo del MEF un ministro dell’economia grigio e senza coraggio come Giancarlo Giorgetti?

#attaccoallitalia