Cadavere in un hotel: Virginia von Fürstenberg, nipote di Gianni Agnelli

Tre matrimoni e 5 figli

Quella di Virginia Maria Clara è stata una vita privata molto difficile e inquieta, tre matrimoni e cinque figli. A soli 18 anni, nel 1992, sposò il barone Alexandre Csillaghy de Pacse’r prima di divorziare nel 2003. Durante la relazione nacquero il barone Miklo’s Tassilo Csillaghy e la baronessa Ginevra.

Nel 2002, Virginia Maria Clara diventò mamma per la terza volta, di Clara Bacco Dondi dall’Orologio avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio. Nel 2004 un secondo matrimonio, quello con Paco Polenghi dal quale nacquero altri due figli, Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Dopo il secondo divorzio anche il terzo matrimonio, quello del 28 ottobre del 2017 con un discendente di un’antica famiglia polacca, Janusz Gawronski: la relazione, però, terminò tre anni dopo. Nel mondo della moda Virginia Maria Clara von Fuerstenberg aveva debuttato nel 2011 al Teatro Filodrammatici di Milano e la sua sua prima collezione di 30 pezzi unici, in taglia unica e senza stagionalità, che è stata venduta (a partire da tremila euro) solo in tre nelle boutique italiane, a Milano, Firenze e Roma. Alcuni mesi dopo il debutto in un’opera teatrale e la seconda collezione a Milano Moda Donna. Lo scorso 18 febbraio Virginia Maria Clara lascio’ la casa senza avvisare nessuno. Il padre Sebastian Egon denunciò il suo allontanamento ai carabinieri di Marghera in provincia di Venezia per poi annullarlo il successivo giorno 21 perché era rincasata. Ora la tragica notizia della morte a Merano.