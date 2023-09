Banche centrali, di male in peggio: tassi alti “per sempre”

Mercoledì 20 i funzionari della Federal Reserve hanno sorpreso i mercati segnalando che i tassi di interesse non scenderanno tanto quanto previsto in precedenza. La modifica del loro atteggiamento potrebbe essere più importante di quanto sembri. Nelle loro proiezioni e nei loro commenti, alcuni funzionari lasciano intendere che i tassi potrebbero essere più alti non solo più a lungo, ma per sempre. In termini più tecnici, il cosiddetto tasso neutrale, che mantiene stabili nel tempo inflazione e disoccupazione, è aumentato.

Ciò è importante per tutti gli investitori, le imprese e le famiglie i cui piani dipendono dai tassi di interesse per un decennio o più. Potrebbe spiegare perché i rendimenti dei Treasury a lungo termine sono saliti bruscamente negli ultimi mesi e perché le azioni quotate in borsa sono in difficoltà.

Il tasso neutro

Il tasso neutro non è per sempre in senso letterale, ma il concetto gli si avvicina molto. Nel lungo periodo, la neutralità è una funzione di forze che si muovono molto lentamente: la demografia, la domanda globale di capitale, il livello del debito pubblico e le valutazioni degli investitori sui rischi di inflazione e crescita. Il tasso neutro non può essere osservato, ma solo dedotto da come l’economia risponde a particolari livelli di tassi di interesse. Se i tassi attuali non rallentano la domanda o l’inflazione, il tasso neutro deve essere più alto e la politica monetaria non è rigida. In effetti, mercoledì 20 il presidente della Fed Jerome Powell ha ammesso che una delle ragioni per cui l’economia e il mercato del lavoro rimangono resistenti nonostante i tassi tra il 5,25% e il 5,5% è che la neutralità è aumentata, anche se ha aggiunto: «Non lo sappiamo».

Prima della recessione e della crisi finanziaria del 2007-2009, gli economisti ritenevano che il tasso neutro si aggirasse tra il 4% e il 4,5%. Sottraendo il 2% di inflazione, il tasso neutro reale era compreso tra il 2% e il 2,5%. Nel decennio successivo, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse vicini allo zero, ma la crescita è rimasta lenta e l’inflazione inferiore al 2%. Le stime di neutralità hanno iniziato a diminuire. La stima mediana dei funzionari della Fed sul tasso dei fed-funds a lungo termine – indice più prossimo della neutralità – è scesa dal 4% nel 2013 al 2,5% nel 2019, o allo 0,5% in termini reali.

Mercoledì 20, la stima mediana era ancora del 2,5%. Ma cinque dei 18 funzionari della Fed la collocano al 3% o oltre, rispetto ai soli tre funzionari di giugno e ai due dello scorso dicembre.

Un orizzonte di lungo periodo

Nel 2026, i funzionari prevedono che l’economia crescerà al tasso di lungo termine dell’1,8%, la disoccupazione al livello naturale di lungo termine del 4% e l’inflazione al target del 2%. Queste condizioni sarebbero normalmente compatibili con tassi di interesse neutrali. I funzionari ritengono che il tasso sui fed-funds finirà l’anno al 2,9%, altro indizio del fatto che pensano che la neutralità sia aumentata.

Ci sono molte ragioni per un aumento della neutralità. Dopo la crisi finanziaria globale, le imprese, le famiglie e le banche hanno ridotto il debito invece di contrarre prestiti, riducendo la domanda di risparmio e frenando la crescita e l’inflazione. Con l’attenuarsi della crisi, è diminuita anche la pressione al ribasso sui tassi di interesse.

Un altro è lo stato delle finanze pubbliche americane del governo: Il debito federale detenuto dal pubblico è ora pari al 95% del prodotto interno lordo, rispetto all’80% dell’inizio del 2020, e i disavanzi federali sono ora pari al 6% del pil e si prevede che continueranno a salire, rispetto a meno del 5% prima della pandemia. Per convincere gli investitori a detenere così tanto debito è probabilmente necessario pagarli di più. La Fed ha acquistato obbligazioni dopo la crisi finanziaria e di nuovo durante la pandemia per far scendere i tassi di interesse a lungo termine. Ora si sta liberando di questi titoli.

I fattori che premiano la neutralità

L’inflazione non dovrebbe, di per sé, influenzare il tasso neutro reale. Tuttavia, prima della pandemia la preoccupazione principale della Fed era che l’inflazione rimanesse al di sotto del 2%, una situazione che rende difficile stimolare la spesa e può portare alla deflazione, ed è per questo che ha mantenuto i tassi vicino allo zero dal 2008 al 2015. In futuro si preoccuperà maggiormente del fatto che l’inflazione rimanga al di sopra del 2%, e preferirà aumentare i tassi, con poca voglia di tornare a zero.

Altri fattori continuano a premere sulla neutralità, come l’invecchiamento della popolazione mondiale, che riduce la domanda di case e di beni strumentali per equipaggiare i lavoratori.

Quindi la neutralità è probabilmente aumentata dal 2019, ma non al livello precedente al 2008. In effetti, i mercati dei futures fissano i tassi tra dieci anni intorno al 3,75%. Naturalmente, queste sono solo previsioni. Se l’inflazione scenderà in modo indolore nel prossimo anno, se la crescita rallenterà bruscamente o se i rendimenti dei Treasury scenderanno, anche le stime di neutralità si abbasseranno. Per ora, i dati suggeriscono che il pubblico dovrebbe abituarsi a tassi più alti per un lungo orizzonte, a perdita d’occhio.

segnalato da Nakatomy, grazie.

Fonte: Milano Finanza