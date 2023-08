Ackman va short sui Titoli del Tesoro Usa

Bill Ackman sta scommettendo considerevolmente sui ribassi dei titoli del Tesoro USA a 30 anni come copertura dall’impatto dei tassi a lungo termine più elevati sulle azioni.

Ackman vede lo short come un’operazione autonoma “ad alta probabilità”, ha detto il fondatore di Pershing Square Capital Management in un post su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter.

Sarà necessaria una crescente offerta di titoli del Tesoro per finanziare l’attuale deficit di bilancio degli Stati Uniti, piani di spesa futuri e tassi di rifinanziamento più elevati, ha affermato Ackman. L’investitore sta effettuando l’investimento tramite opzioni, piuttosto che vendere allo scoperto le obbligazioni.

Ipercomprato e tassi più alti

Il debito a lungo termine sembra “ipercomprato” dal punto di vista della domanda e dell’offerta ed è difficile vedere come il mercato farà fronte all’aumento delle emissioni del Tesoro americano “senza tassi materialmente più elevati”, ha aggiunto.

“Ci sono pochi investimenti macro che offrono ancora guadagni asimmetrici ragionevolmente probabili e questo è uno”, ha affermato Ackman. “Le coperture migliori sono quelle in cui investiresti comunque anche se non avessi bisogno della copertura. Questo si adatta a quel disegno, e penso anche che abbiamo bisogno di un hedge.

La curva del Titolo del Tesoro degli Stati Uniti a 10 anni e oltre è stata appesantita dal rimborso delle vendite di debito per $103 miliardi prevista per la prossima settimana, rispetto ai $96 miliardi di maggio, nel primo impulso al cosiddetto rimborso trimestrale dal 2021. Ciò include $23 miliardi di bond a 30 anni programmate per il 10 agosto.

Il rendimento del Treasury a 30 anni potrebbe raggiungere il 5,5% se l’inflazione a lungo termine si mantiene al 3% anziché al 2%, secondo Ackman. Il rendimento è salito di 1 punto base al 4,19% nel trading stamattina sui mercati asiatici.

“Ci sono molte volte nella storia in cui il mercato obbligazionario ha riprezzato l’estremità lunga della curva nel giro di poche settimane, e questa sembra una di quelle volte”, ha spiegato il gestore.

La decisione di Fitch Ratings di questa settimana di declassare il debito degli Stati Uniti evidenzia i deficit in forte espansione che sono al centro dell’ipotesi ribassista per i titoli del Tesoro, anche se gli investitori rimangono convinti che l’ipotesi rialzista sia la più forte. (Bloomberg)