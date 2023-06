Alert da ex manager di Google: catastrofe globale dell’intelligenza artificiale entro due anni

L’ex alto dirigente di Google Mo Gawdet, che una volta guidava la divisione “moonshot” di Google X del colosso della Silicon Valley, è molto stressato dall’intelligenza artificiale. “È al di là di un’emergenza”, ha detto Gawdat in una nuova intervista su un podcast chiamato “Il diario di un CEO”, ospitato da Stephen Bartlett. “È la cosa più importante che dobbiamo fare oggi. È più grande del cambiamento climatico, che ci crediate o no”.

“La probabilità che nei prossimi due anni accada qualcosa di incredibilmente dirompente che possa influenzare l’intero pianeta”, ha aggiunto, “è decisamente maggiore con l’IA che con il cambiamento climatico”.

Per amor di contesto, vorremmo sottolineare che gli effetti collaterali devastanti del cambiamento climatico – incendi, inondazioni, siccità, tempeste peggiorate, temperature astronomicamente elevate – stanno già sconvolgendo luoghi e civiltà in tutto il mondo. Ma capiamo il punto di vista del ragazzo.

Secondo la previsione di Gawdet, l’intelligenza artificiale è destinata ad avere impatti devastanti sulla società umana e questi aspetti negativi sono proprio dietro l’angolo.

Per quanto riguarda le sue preoccupazioni più specifiche – al contrario della vostra personale ansia da intelligenza artificiale, mediamente vaga e generalizzata – Gawdat ha detto a Bartlett che le sue pressanti preoccupazioni a breve termine includono, tra le altre potenziali crisi, strumenti che favoriscono il crimine informatico come i deepfake e perdite in massa di posti di lavoro dovute all’automazione.

Ma onestamente, si tratta di piccolezze rispetto ad alcune delle recenti affermazioni dell’ex dirigente di Google. Di recente, in un altro podcast chiamato “Secret Leaders”, Gawdat ha affermato che la probabilità che l’IA arrivi a pensare agli esseri umani come “feccia” è “molto alta”; ha poi affermato che l’IA potrebbe anche creare le proprie “macchine per uccidere”.

Ma nonostante tutte le sue paure, Gawdat, che è decisamente a favore della regolamentazione governativa delle nuove tecnologie, ha un’idea da proporre: tassarli. Già: tasse.

“Ho un chiaro invito all’azione per i governi”, ha detto Gawdat nell’intervista “Diary of a CEO”. “Sto dicendo di tassare le aziende basate sull’intelligenza artificiale al 98 percento, quindi all’improvviso fai quello che la lettera aperta stava cercando di fare, rallentale un po’ e allo stesso tempo ottieni abbastanza soldi per pagare tutte quelle persone che perderanno il posto di lavoro per colpa della tecnologia”.

Sicuramente siamo sul lato estremo della tassazione, ma dobbiamo pur iniziare i negoziati da qualche parte, supponiamo. In ogni caso, i cupi avvertimenti di Gawdat dovrebbero essere presi con le pinze. Ma ciò detto, è vero che la tecnologia imprevedibile sta progredendo in modo incredibilmente rapido, e nessuno, nemmeno le persone che la costruiscono, sa davvero cosa si nasconde sotto le eleganti interfacce AI.